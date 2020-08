'Tassisti rapinati a Milano per strafarmi di coca' (Di domenica 16 agosto 2020) Milano, 16 AGO - "Ci siamo divisi i soldi, ..., siamo andati a comprarci cocaina, ..., quella notte io ho dormito nella stazione di Certosa, ero strafatto". Lo ha messo a verbale Mohamed Nassar, detto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

