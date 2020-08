Tamponi per chi rientra dall’estero, a Fiumicino si fanno direttamente in aeroporto: ecco come funziona – Video (Di domenica 16 agosto 2020) Con l’entrata in funzione nell’aeroporto di Fiumicino delle aree gestite dai medici Usmaf e Asl e allestite da Aeroporti di Roma – in coordinamento con il Ministero della Salute e la Regione Lazio – per la somministrazione dei test Covid-19 su passeggeri in arrivo da Spagna, Grecia, Croazia e Malta, è scattata da oggi la stretta sui rientri dai Paesi ritenuti ad alto rischio. I passeggeri di rientro dall’estero vengono accolti in un’area riservata e isolata. Qui sono stati allestiti 12 box capaci di ospitare fino a 480 vacanzieri di ritorno dai cosiddetti paesi a rischio che sono sottoposti al tampone. I cittadini possono poi fare ritorno al proprio domicilio dove dovranno restare in isolamento in attesa della comunicazione da parte dell’Asl dell’esito dell’esame. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

