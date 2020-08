Santanché a TPI: “La mia discoteca resta aperta, l’unica cosa vietata è ballare” (Di domenica 16 agosto 2020) Roba da matti! Hanno trovato il capro espiatorio.In che senso senatrice Santanché? Volevano trovare un perfetto capro espiatorio simbolico. Ed ecco le discoteche. Il bello è che però non sono chiuse.Come non sono chiuse? Non si potrà ballare. Ma le discoteche resteranno aperte. La mia discoteca resta aperta. Ne è sicura? Certo, i ragazzi ci possono andare, possono stare seduti ai tavoli, possono bere. L’unica cosa che non possono fare è ballare.E come salta fuori questa soluzione? Non lo so. Io stamattina avevo parlato con il ministro Patuanelli, con il cuore in mano. Forse sono stata ascoltata. Era il minimo che si potesse fare per scongiurare una catastrofe economica.Certo, le discoteche aperte senza ballare suona un po’ strano. Che le devo dire? È una ... Leggi su tpi

