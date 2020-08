Rivolta dei migranti al Cpr: arrestati 3 tunisini. Incendiano tutto per fuggire, carabiniere ferito (Di domenica 16 agosto 2020) Tre migranti tunisini trattenuti nel Cpr di Gradisca d'Isonzo, Gorizia, sono stati arrestati dalla Polizia dopo iDovranno rispondere di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, ... Leggi su leggo

FidanzaCarlo : Centri di #accoglienza al collasso, situazione vicina al punto di non ritorno anche sulle navi #quarantena... come… - cadfael2 : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Rivolta dei migranti al Cpr: arrestati 3 tunisini - cpetacci : RT @Ettore572: Gorizia, rivolta dei migranti al Cpr: arrestati 3 tunisini. Incendiano tutto per fuggire, carabiniere ferito - SemperAdamantes : @fattoquotidiano I contagi sono unicamente dei clandestini che il vostro governo ha sparso per il paese. Quanti pre… - Annaelegalita : RT @Ettore572: Gorizia, rivolta dei migranti al Cpr: arrestati 3 tunisini. Incendiano tutto per fuggire, carabiniere ferito -