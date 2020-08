Putin a Lukashenko: “Russia pronta a intervento militare se necessario” (Di domenica 16 agosto 2020) I presidenti bielorusso e russo, Aleksandr Lukashenko e Vladimir Putin, hanno avuto una nuova conversazione telefonica in cui hanno discusso “la situazione in Bielorussia, tenendo conto della pressione esercita dall’esterno sulla Repubblica”. Lo ha annunciato il Cremlino. Si tratta del secondo colloquio telefonico tra i due leader in meno di 48 ore, mentre oggi è attesa a Minsk la “grande marcia per la libertà” a una settimana esatta dall’inizio del vasto movimento di protesta che contesta la rielezione di Lukashenko. “Alla prima richiesta, la Russia fornirà assistenza totale per garantire la sicurezza della Bielorussia”, ha comunicato l’agenzia di stampa bielorussa Belta dopo la telefonata. L’intervento russo avverrà ... Leggi su tpi

