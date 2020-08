Pierluigi Diaco al veleno contro Barbara D’Urso? “Abbiamo tutti frequentato una tv che non ci piace” (Di domenica 16 agosto 2020) Pierluigi Diaco contro Barbara D’Urso? Nelle ultime ore sembra essere arrivata una pugnalata a Barbara D’Urso? Il tutto è accaduto nella puntata di Io e te in onda giovedì 13 agosto 2020. Mentre Pierluigi Diaco stava intervistando la sua ospite Manuela Villa, il il conduttore del format pomeridiano di Rai Uno si è lasciato andare ad una riflessione. Quest’ultima quasi simile ad uno sfogo chiamando in causa la sua collega di Mediaset. C’è da dire, però, che il giornalista non ha mai fatto il nome di Lady Cologno ma il riferimento a lei era chiarissimo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto nel format che da due mesi ha preso il poso di Vieni da me di Caterina Balivo. Il giornalista e le ... Leggi su kontrokultura

