Non dirlo al mio capo 2: cosa è successo nella quarta puntata (Di domenica 16 agosto 2020) Non dirlo al mio capo 2: cosa è successo nella quarta puntata, dove eravamo rimasti cosa è successo nella quarta puntata di Non dirlo al mio capo 2, andata in onda domenica 9 agosto 2020 su Rai 1 in replica? La puntata era composta, come di consueto, da due episodi. Mentre Lisa c’è rimasta male perché Diego non l’ha baciata al loro primo appuntamento, Enrico, da una serie di segnali a suo dire inequivocabili, sospetta che Nina possa essere rimasta incinta e teme di essere lui il padre. Nel frattempo Mia, sempre più in difficoltà a frequentare la scuola, si scontra con la madre che ha ... Leggi su tpi

CamThenames : Posso dirlo : Io odio l'estate Perché se apro le finestre entrano : -17 calabroni -1000 vespe 2 testimoni di geova… - sopathetiic : infatti non sono solo gli stranieri a dirlo ma anche i poc italiani e il fatto che tu li classifichi automaticament… - andreascan76 : @junews24com Che vada ma non smetterò mai dirlo giocatori con la sua classe ce ne sono pochi al mondo uno è il giov… - sebisameatball : RT @IlFuRyuzaki: Io penso che il pubblico maschile della F1 non capisca una mazza. È il momento di dirlo, è un concentrato di qualunquismo… - giuseppy_ : @ElisaSnape99 non potevi trovare parole migliori per dirlo.???? cioè se uno si rifa il naso, se lo fa bello.. non so come dire -