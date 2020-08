"Mettetevi la mascherina" e loro prendono il capotreno a sassate (Di domenica 16 agosto 2020) Borgo a Buggiano, Pistoia,, 16 agosto 2020 - Hanno spintonato e lanciato alcune pietre contro un capotreno alla stazione di Borgo a Buggiano che poco prima gli aveva intimato di indossare le ... Leggi su lanazione

Borgo a Buggiano (Pistoia), 16 agosto 2020 - Hanno spintonato e lanciato alcune pietre contro un capotreno alla stazione di Borgo a Buggiano che poco prima gli aveva intimato di indossare le mascherin ...

Coronavirus, lo sfogo dell'infermiere: «Veniteme a dì che non c'è Covid. Ce stamo noi nella tuta a 30 gradi»

«Veniteme a dì che è tutto ok, che non ce n'è Covid, che stasera annamo a ballà. Intanto, a 30 gradi e con una tuta da centro dimagranti, ce stamo noi, non voi». L'ha titolato «Post polemico» Marco, u ...

Borgo a Buggiano (Pistoia), 16 agosto 2020 - Hanno spintonato e lanciato alcune pietre contro un capotreno alla stazione di Borgo a Buggiano che poco prima gli aveva intimato di indossare le mascherin ...

«Veniteme a dì che è tutto ok, che non ce n'è Covid, che stasera annamo a ballà. Intanto, a 30 gradi e con una tuta da centro dimagranti, ce stamo noi, non voi». L'ha titolato «Post polemico» Marco, u ...