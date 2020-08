Matuidi spiega l'addio alla Juve: "Deciso dopo il lockdown, l'ho fatto per la famiglia" (Di domenica 16 agosto 2020) Blaise Matuidi ha spiegato la scelta di lasciare la Juventus in una intervista rilasciata a 'L'Equipe'. Leggi su tuttonapoli

tancredipalmeri : Va ricordato un dettaglio che spiega ancora di più la confusione dei piani alla Juventus: Matuidi era in scadenza,… - edEr99865 : RT @tancredipalmeri: Va ricordato un dettaglio che spiega ancora di più la confusione dei piani alla Juventus: Matuidi era in scadenza, ed… - picciale80 : RT @tancredipalmeri: Va ricordato un dettaglio che spiega ancora di più la confusione dei piani alla Juventus: Matuidi era in scadenza, ed… - LuigiBevilacq17 : RT @tancredipalmeri: Va ricordato un dettaglio che spiega ancora di più la confusione dei piani alla Juventus: Matuidi era in scadenza, ed… - ElTrattore : RT @tancredipalmeri: Va ricordato un dettaglio che spiega ancora di più la confusione dei piani alla Juventus: Matuidi era in scadenza, ed… -

Ultime Notizie dalla rete : Matuidi spiega Juve, ufficiale la risoluzione del contratto per Matuidi Calcio e Finanza Matuidi spiega l'addio alla Juve: "Deciso dopo il lockdown, l'ho fatto per la famiglia"

Blaise Matuidi ha spiegato la scelta di lasciare la Juventus in una intervista rilasciata a 'L'Equipe'. Il centrocampista francese dopo tre anni in bianconero ha rescisso il contratto col club campion ...

Juve, ufficiale la risoluzione del contratto per Matuidi

Ora è ufficiale: dopo tre stagioni, Blaise Matuidi lascia la Juventus. Il centrocampista francese sbarcherà così negli Usa, dove firmerà con l’Inter Miami. L’addio ai bianconeri è stato reso noto dal ...

Blaise Matuidi ha spiegato la scelta di lasciare la Juventus in una intervista rilasciata a 'L'Equipe'. Il centrocampista francese dopo tre anni in bianconero ha rescisso il contratto col club campion ...Ora è ufficiale: dopo tre stagioni, Blaise Matuidi lascia la Juventus. Il centrocampista francese sbarcherà così negli Usa, dove firmerà con l’Inter Miami. L’addio ai bianconeri è stato reso noto dal ...