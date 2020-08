Leclerc: 'Si è spento tutto: non siamo abbastanza forti' (Di domenica 16 agosto 2020) Delusissimo Charles Leclerc, ritiratosi con la Ferrari dopo un testacoda innescato da un problema elettrico. "Cosa è successo nella penultima curva? Mi si è spenta completamente la macchina, non solo ... Leggi su gazzetta

SkySportF1 : Formula 1, Leclerc: 'Problemi all'anteriore, non sono contento ma resto ottimista' #SkyMotori #SpanishGP #F1… - Gazzetta_it : #F1 #Spagna #Leclerc: 'Si è spento tutto: non siamo abbastanza forti' #Ferrari - SkySportF1 : COLPO DI SCENA per Leclerc (giro 39/66) Il monegasco si ritira per problemi alla SF1000 LIVE ?… - Kimicohippy : Leclerc unico pilota ritirato di tutta la gara ???? #SpanishGP #Ferrari #Nocomment - DearJonas96 : RT @ansiogenaaf: “In Ferrari non funziona niente” E comunque io adesso mi aspetto le stesse critiche fatte a Seb Vettel, anche a Charles L… -