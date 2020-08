Le 7 sconfitte più clamorose nella storia del calcio (Di domenica 16 agosto 2020) Dopo la cocente sconfitta subita dal Barcellona subita per mano del Bayern Monaco, andiamo a rivedere le umiliazioni più grandi della storia del calcio Leggi su 90min

pisto_gol : Ottobre 1987: il Milan viene eliminato dalla UEFA dall’Espanol. Mentre la stampa chiede il licenziamento di Sacchi,… - veg_ary : Dai Marcus, le sconfitte temprano. Bruttoi dirlo, ma vedrai che ne uscirai più forte che mai - eleonora74rss : @Mimmo55060820 Sta a noi rendere le sconfitte vittorie, trasformarle in qualcosa di più, in arte che ci ha segnato… - virgini22338959 : @Ruttosporc “Anche dalle sconfitte impariamo a vincere” cr7 eccezionale non basta per battere i tedeschi che grazie… - jjterza73 : Che il Bayern è una società modello.Che il PSG deve dirai fortunata perché se no l’Atalanta...e nessuno che nota ch… -

Ultime Notizie dalla rete : sconfitte più