Lavoro, “l’effetto esclusione” della Didattica a distanza sulle donne (Di domenica 16 agosto 2020) La Didattica a distanza rischia di lasciare a casa non solo gli studenti ma anche le loro mamme. L’ipotesi, sembra convincere le madri lavoratrici, almeno secondo un’indagine condotta all’Università Bicocca di Milano. Il quesito è arrivato a 7mila nuclei familiari formati da adulti ed era richiesto che rispondesse un solo genitore. E un primo risultato è arrivato già al momento della sua compilazione: nel 94% dei casi è stato compilato da donne “e già questo la dice lunga sul fatto che la cura dei figli in Italia sia ancora completamente femminile”, ha commentato la professoressa Giulia Pastori, pedagogista dell’università Bicocca di Milano, a capo del team che ha realizzato un’indagine sulla Didattica a ... Leggi su quifinanza

mimmocoach : RT @InnovYou: Chimica e biomimetica insieme per capire l’effetto dello stress nel mitocondrio: scoperta la formazione di grassi trans ovv… - InnovYou : Chimica e biomimetica insieme per capire l’effetto dello stress nel mitocondrio: scoperta la formazione di grassi… - BarberisBruna : RT @CislFerrara: Ripartire si ma dal lavoro. Per #Ferrara necessario evitare l'effetto 'periferia' d'Emilia Romagna operando una strategia… - AgustDMyKing93 : @Maria_TAELand Guarda io non faccio ultimamente che ascoltare magic shop, la cover di Jk, 2,3!, YNWA, Young Forever… - Cisl_ER : RT @CislFerrara: Ripartire si ma dal lavoro. Per #Ferrara necessario evitare l'effetto 'periferia' d'Emilia Romagna operando una strategia… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro “l’effetto “Sul vaccino russo c’è un annuncio, ma non i dati. La scienza non funziona così” La Repubblica