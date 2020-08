Juventus, Pirlo guadagna meno dei giocatori: le cifre (Di domenica 16 agosto 2020) Juventus, Pirlo ha un ingaggio davvero molto basso per essere l’allenatore della squadra più vincente di Italia. Moltissimi dei giocatori che ha in rosa guadagnano molto più di lui. La Juventus ha preso una decisione davvero molto coraggiosa eleggendo Andrea Pirlo come allenatore della prima squadra. L’ex regista, infatti, avrebbe dovuto allenare la Primavera della … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

