Gp Spagna: trionfa Hamilton (Di domenica 16 agosto 2020) L’ennesima prova di superiorità della Mercedes regala la vittoria del Gp di Spagna al campione inglese Lewis Hamilton. Una gara in solitaria quella del pilota numero 44 che non ha mai avuto problemi nella gestione delle gomme nonostante le alte temperature. Una vittoria che lo avvicina al suo settimo titolo mondiale dopo l’ennesimo weekend di puro dominio. Alle sue spalle Verstappen e Bottas con il pilota Red Bull che riesce a rimanere in gioco per il titolo mondiale e accumula punti per distanziare il finlandese dalla seconda posizione nella classifica costruttori. Ennesima gara da dimenticare per la Ferrari. Una vettura senza velocità quella di Maranello che fatica terribilmente nei rettilinei. Costretto al ritiro Charles Lecler a causa di un problema elettrico che ha causato lo spegnimento della power unit. Buona la ... Leggi su sport.periodicodaily

