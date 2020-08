GP Austria, Zarco risponde alle accuse: 'Non sono scemo, so dove andare' (Di domenica 16 agosto 2020) Johann Zarco non ci sta: si è scusato con Morbidelli per averne provocato l'uscita, ha spiegato com'è stata la dinamica dell'incidente e ora le accuse dell'italo-brasiliano, che lo definisce 'un mezzo ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

SkySportMotoGP : Incidente Zarco-Morbidelli: la moto del Morbido è passata tra le due @YamahaMotoGP! Il LIVE ?… - Eurosport_IT : DOVI DAVANTI A TUTTI ?? Il pilota #Ducati trionfa in Austria, ma che paura per Valentino #Rossi: Dottore sfiorato d… - SkySportMotoGP : ?? Bandiera rossa in MotoGP! ?? Incidente incredibile tra Zarco e Morbidelli: piloti ok Il LIVE ?… - Spiralwavemood : RT @rtl1025: ??? 'È un mezzo assassino'. È la durissima accusa di Franco #Morbidelli a Johann #Zarco, dopo l'incidente all'ottavo giro del G… - infoitsport : GP Austria, Zarco risponde alle accuse: “Non sono scemo, so dove andare” -