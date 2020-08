Fedez shock: il rapper twerka sul viso di Chiara (Di domenica 16 agosto 2020) Se Chiara ha ballato il twerking con il trucco e con l’aiutino di Fedez, ecco che il rapper fa un balletto direttamente sul viso della povera Chiara. Un TikTok senza parole quello che Fedez ha pubblicato sulle stories di Instagram: Ferragni bloccata e quasi inchiodata sulla sdraio dal sedere di Fedez che si muove impazzito in un balletto frenetico Fedez è impazzito? Twerking sul volto di Chiara Articolo completo: Fedez shock: il rapper twerka sul viso di Chiara dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Ultime Notizie dalla rete : Fedez shock

SoloDonna

Come abbiamo avuto modo di raccontare anche in occasione di precedenti occasioni, ecco che l’attenzione mediatica in queste ore si concentra sulle vacanze che Chiara Ferragni sta facendo in lungo e in ...Chiara Ferragni shock, brutto episodio in mare: “La barca si è rotta”, cosa è successo alla influencer durante la sua vacanza in Sardegna. Chiara Ferragni shock, brutto episodio in mare: “La barca si ...