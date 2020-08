Eleonora D’Urso: baci e pancione ad alta quota insieme a Michele Olmo (Di domenica 16 agosto 2020) Eleonora D’Urso, sorella della conduttrice Barbara, è incinta e radiosa insieme al marito, il musicista Michele Olmo. L’attrice si sta godendo le vacanze in montagna sulle Alpi piemontesi, nel cuneese, e il marito pubblica una dolcissima dedica su Instagram. Ben diverse dalle ferie di Barbara d’Urso, che ha invece scelto il mare, da dove condivide foto in bikini spensierata e festaiola. Le due sorelle si sono ritrovate dopo un periodo burrascoso, in cui non avevano rapporti. Eleonora D’Urso e Michele Olmo: baci in alta quota Il cantante Michele Olmo pubblica una foto insieme alla moglie Eleonora D’Urso ... Leggi su thesocialpost

