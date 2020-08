Coronavirus, un nuovo caso in Spagna: è un calciatore del Granada (Di domenica 16 agosto 2020) Si è verificato un nuovo caso di Coronavirus in Spagna legato al mondo del calcio. Si tratta del giocatore africano Eteki del Granada, la comunicazione è arrivata direttamente dal club con un comunicato. “Il Granada Club de Fútbol comunica che, dopo i secondi test PCR previsti dal consueto protocollo di rientro dagli allenamenti di ieri, è stato rilevato nella prima squadra un nuovo caso positivo per COVID-19. Yan Brice Eteki, che è risultato negativo nel primo test di controllo PCR, è risultato positivo dopo aver subito il secondo controllo. Il giocatore è asintomatico ed è stato isolato sotto costante monitoraggio dai servizi medici del club. Dopo aver conosciuto i risultati dei ... Leggi su calcioweb.eu

