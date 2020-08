Coronavirus, il governo ha deciso: stop alle discoteche e mascherine obbligatorie la sera (Di domenica 16 agosto 2020) La “stretta” su discoteche e luoghi della movida alla fine è arrivata, in modo piuttosto prevedibile vista la rapida risalita dei contagi di Coronavirus, in Italia ma anche nel resto d’Europa e del Mondo. Esito della riunione Come anticipato, il vertice con i governatori delle regioni il Ministro della Salute Speranza e quello degli affari Regionali Boccia hanno incontrato tramite videoconferenza ha portato alla decisione di chiudere tutte le discoteche e l’obbligo di mascherine e l’obbligo di mascherine in qualsiasi luogo possano crearsi assembramenti a partire dalle 18 fino alle 6 di mattino. L’ordinanza recita testualmente: “Sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in ... Leggi su giornal

