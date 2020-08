Coronavirus, bimba di 5 anni intubata in terapia intensiva a Padova (Di domenica 16 agosto 2020) Si trova intubata in terapia intensiva in gravissime condizioni all’ospedale universitario di Padova una bambina di 5 anni risultata positiva al tampone da Coronavirus. Ad anticipare la notizia, poi confermata da fonti dell’azienda ospedaliera, è stato Il mattino di Padova. Si tratta della prima paziente di quest’età ricoverata in terapia intensiva nella città veneta. La piccola è stata prima portata al pronto soccorso pediatrico, per poi essere trasferita nella terapia intensiva diretta dal dottor Tiberio Ivo. Continua dunque ad abbassarsi l’età media dei contagiati dal Covid. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, la bambina non ... Leggi su tpi

