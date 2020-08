Antonella Elia e Pietro shopping insieme: il ritorno di fiamma è dietro l’angolo (Di domenica 16 agosto 2020) Antonella Elia e Pietro Delle Piane beccati di nuovo insieme. La coppia è stata pizzicata dai paparazzi di Nuovo durante una sessione di shopping. Complici e affiatati – e muniti di mascherina anti Coronavirus – Antonella e Pietro si sono concessi qualche ora di svago nella Capitale. Foto scattate prima dell’arrivo della soubrette a Cortina … L'articolo Antonella Elia e Pietro shopping insieme: il ritorno di fiamma è dietro l’angolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

GF Vip 5, svelato il cast scelto da Alfonso Signorini

Spettacoli e Cultura - Dopo aver rivelato che il ruolo di opinionisti sarà ricoperto da Pupo e Antonella Elia , sono stati finalmente svelati i concorrenti del Grande Fratello Vip . Per la quinta ediz ...

