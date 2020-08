Vilnius ha portato i bar in strada e nelle piazze, e ha funzionato (Di sabato 15 agosto 2020) Le strade medievali e le piazze del centro storico di Vilnius, capitale della Lituania, si sono trasformate in un grande dehors. Per rilanciare l’economia l’amministrazione locale ha permesso a bar e ristoranti della città di riaprire e allargare il proprio perimetro in ogni angolo di suolo pubblico, purché sia fatto in spazi aperti e nel rispetto delle norme sul distanziamento. «Vilnius è viva, si vede che c’è movimento, soprattutto a Senamiestis (la Old Town della capitale lituana, patrimonio mondiale dell’Unesco, ndr)», dice a Linkiesta Bernie ter Braak, proprietario del Cozy Bar, in pieno centro storico. Bernie è olandese ma vive a Vilnius da 19 anni e ormai si sente cittadino lituano. Il suo locale è aperto quasi tutto il giorno: si ... Leggi su linkiesta

d0minius : Vilnius ha portato i bar in strada e nelle piazze, e ha funzionato -

Ultime Notizie dalla rete : Vilnius portato Vilnius ha portato i bar in strada e nelle piazze, e ha funzionato Linkiesta.it Un caffè in LituaniaVilnius ha portato i bar in strada e nelle piazze, e ha funzionato

Le strade medievali e le piazze del centro storico di Vilnius, capitale della Lituania, si sono trasformate in un grande dehors. Per rilanciare l’economia l’amministrazione locale ha permesso a bar e ...

Svetlana Tikhanovskaya si è rifugiata in Lituania

VILNIUS / MINSK - Ha lasciato la Bielorussia ed è «al sicuro» nella confinante Lituania Svetlana Tikhanovskaya, la principale sfidante del presidente uscente, Alexander Lukashenko. A comunicarlo è il ...

Le strade medievali e le piazze del centro storico di Vilnius, capitale della Lituania, si sono trasformate in un grande dehors. Per rilanciare l’economia l’amministrazione locale ha permesso a bar e ...VILNIUS / MINSK - Ha lasciato la Bielorussia ed è «al sicuro» nella confinante Lituania Svetlana Tikhanovskaya, la principale sfidante del presidente uscente, Alexander Lukashenko. A comunicarlo è il ...