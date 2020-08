Uomini e Donne: le prime indiscrezioni della nuova stagione (Di sabato 15 agosto 2020) Tra poco tornerà il dating show di Maria De Filippi con i protagonisti del trono classico e over. Ma cosa dobbiamo aspettarci nella nuova stagione? Ecco le ultime indiscrezioni Uomini e Donne: presto la prima registrazione I telespettatori affezionati di Uomini e Donne stanno aspettando con curiosità la prossima stagione del programma. L’ultima si è conclusa in un modo un po’ particolare. La redazione ha dovuto fermarsi a causa della diffusione del Coronavirus, ha sospeso la programmazione per alcune settimane per poi tornare con un format nuovo: conoscere persone tramite chat. Le nuove protagoniste di questa modalità sono state Giovanna Abate e Gemma Galgani. Poi i protagonisti sono tornati in ... Leggi su kontrokultura

