Toro invade un’affollata spiaggia calabrese, panico tra i bagnanti [VIDEO] (Di sabato 15 agosto 2020) Un Toro in una spiaggia affollata. Non è un’immagine abituale, eppure è quanto successo a Corigliano Rossano, per l’esattezza a Capo Trionto, in Calabria. La bestia, dalle grandi dimensioni, si è data alla fuga in mezzo alla gente in costume, scatenando il panico, come dimostrano le immagini del VIDEO in fondo all’articolo. Alla fine, il Toro è stato recuperato e portato al sicuro. Toro invade una spiaggia, panico tra i bagnanti VIDEOL'articolo Toro invade un’affollata spiaggia calabrese, panico tra i bagnanti VIDEO Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

E' accaduto alla vigilia di Ferragosto in Calabria, per l'esattezza a Copo Trionto. di Corigliano Rosso La spiaggia era piena di turisti quando l'animale ha provato la fuga in spiaggia nel mezzo dei ...

