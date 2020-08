Serie C, grande attesa per il derby Palermo-Catania: corsa contro il tempo in casa Trapani. I dettagli (Di sabato 15 agosto 2020) Le squadre siciliane protagoniste del prossimo campionato di Serie C.Dopo ben 7 anni tornerà il derby fra Palermo e Catania, questo è il primo dato che salta all’occhio dei tifosi siciliani che attendono di conoscere le date della prossima stagione di terza Serie, che vedrà coinvolte ben tre squadre isolane. Oltre alle due già citate, infatti, dovrebbe aggiungersi anche il Trapani che però deve ancora regolarizzare l’iscrizione al campionato entro e non oltre il 24 agosto. Tuttavia, "l’attuale proprietà granata ha annunciato l’intenzione di disimpegnarsi", scrive l'odierna de 'La Repubblica'. Dunque, il rischio per la società granata è che si prospetti lo stesso quadro che è avvenuto per la Sicula ... Leggi su mediagol

Raiofficialnews : Fine riprese della grande serie evento #Rai 'LEONARDO' con Aidan Turner che svela il mistero di uno dei personaggi… - RaiUno : Terminate oggi #11agosto le riprese della serie evento #LEONARDO con @AidanTurner e @angelis_matilda. La prima gran… - forumJuventus : ??? UN GRANDE AMORE LASTS FOREVER Ecco la nuova maglia Away Juve 2020/21! - Mediagol : #SerieC, grande attesa per il derby #Palermo-#Catania: corsa contro il tempo in casa #Trapani. I dettagli - WiAnselmo : #SerieC, grande attesa per il derby #Palermo-#Catania: corsa contro il tempo in casa #Trapani. I dettagli… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie grande Turci su Musso: "E' da grande club, lo considero il portiere più reattivo della Serie A" TUTTO mercato WEB La Lega difende Dara: una brava persona. E a Castiglione per ora nessun rimpasto

Baroni (FI): politicamente non ne abbiamo parlato, ma sono solidale con Andrea. Zolezzi (M5S): si dimezzi lo stipendio. Fava: sospensione ridicola, Salvini salda il debito MANTOVA. Dopo quattro giorni ...

Ferragosto in streaming, serie tv da guardare nel weekend su Netflix, Prime Video e Now Tv

Tutto il meglio delle serie tv da guardare in streaming nel weekend di ferragosto. Ecco per voi cinque scelte dalle piattaforme Netflix, Prime Video e Now Tv. Questi i titoli: The Umbrella ...

Baroni (FI): politicamente non ne abbiamo parlato, ma sono solidale con Andrea. Zolezzi (M5S): si dimezzi lo stipendio. Fava: sospensione ridicola, Salvini salda il debito MANTOVA. Dopo quattro giorni ...Tutto il meglio delle serie tv da guardare in streaming nel weekend di ferragosto. Ecco per voi cinque scelte dalle piattaforme Netflix, Prime Video e Now Tv. Questi i titoli: The Umbrella ...