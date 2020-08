Screzi sul rinnovo, scoppia il caso Maksimovic: il serbo è sul mercato (Di sabato 15 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo le grandi prestazioni post-lockdown il rinnovo di Nikola Maksimovic ormai sembrava soltanto una formalità. Negli ultimi giorni però i rapporti tra il serbo e la società azzurra si sarebbero raffreddati perché il Napoli, come svelato in giornata da Il Mattino, avrebbe cambiato le cifre già stabilite per il prolungamento contrattuale. Attualmente l’ex Torino guadagna 1,3 milioni di euro ed il nuovo contratto con i partenopei avrebbe portato il suo ingaggio a circa 2 milioni, secondo un’intesa già raggiunta prima della pandemia da coronavirus. Il club azzurro però ha ritoccato la proposta al ribasso nel momento in cui le parti si sono incontrate per discuterne, motivo per cui il difensore avrebbe chiesto la cessione. Considerata ... Leggi su anteprima24

