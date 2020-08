Playout Serie B: Il Pescara vince ai rigori e manda il Perugia in C (Di sabato 15 agosto 2020) Nella finale di ritorno dei Playout di Serie B giocata al Curi di Perugia, il Pescara vince ai rigori e ottiene la salvezza spedendo gli umbri in Serie C. Dopo il 2-1 dell’andata e il medesimo risultato a favore dei biancorossi al termine dei tempi regolamentari, gli errori di Bonaiuto e Iemmello hanno consentito agli abruzzesi di gioire. Il Perugia si aggiunge, cosi, alle già retrocesse Livorno e Juve Stabia. Serie B: Il Pescara si fa rimontare dal Perugia, il match finisce 2-2 La Partita Dovendo ribaltare il risultato dell’andata, sono gli ospiti a partire forte e, al 15′, Pucciarelli, dopo un paio di tentativo di Galano e Maniero, a sbloccare il risultato da pochi ... Leggi su sport.periodicodaily

