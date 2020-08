Peacock prende il reboot Clueless – Ragazze a Beverly Hills – Notizie del 15 agosto (Di sabato 15 agosto 2020) Il reboot di Clueless – Ragazze a Beverly Hills preso da Peacock lo streaming Universal – Notizie 15 agosto Un po’ a sorpresa è Peacock, lo streaming NBCUniversal, a prendersi il reboot di Clueless o Ragazze a Beverly Hills come lo conosciamo in Italia, prodotto da CBS Television Studio. L’idea di un reboot del film commedia anni ’90 era emersa lo scorso ottobre con The CW e altre piattaforme di streaming interessate. La serie ancora senza titolo vedrà al centro il personaggio di Dionne, numero due della reginetta della scuola, di cui prende il posto quando ... Leggi su dituttounpop

Dopo uno spin-off di successo e un sequel flop, è la volta di un nuovo plot per la sitcom anni ’90. Tra volti freschi e vecchie glorie (Elizabeth Berkley e Mario Lopez), è subito operazione nostalgia.

