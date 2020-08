Operazione “alto impatto” alla stazione dei treni di Trieste (Di sabato 15 agosto 2020) 661 persone identificate e decine di bagagli controllati: è questo il bilancio dei controllistraordinari effettuati nella giornata di giovedì 13 agosto, in occasione del quinto appuntamento con l’Operazione denominata “Alto Impatto”. A conferma del buon livello di sicurezza, garantito dal personale della Polizia di Stato in servizio presso il Compartimento Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia nella stazione ferroviaria di Trieste Centrale, non sono state rilevate criticità particolari né sono state elevate sanzioni amministrative. L’utenza risulta rispettare infatti, con particolare attenzione, anche l’attuale normativa volta al controllo dell’emergenza ... Leggi su udine20

