Non c’è pace per Beirut. Dopo l’esplosione nubi tossiche, rischio amianto e allarme Coronavirus (Di sabato 15 agosto 2020) Sono passati dieci giorni dall’esplosione che ha devastato il porto di Beirut in Libano, provocando almeno 170 morti e migliaia di feriti, ma l’emergenza sanitaria non è ancora finita. Non ci sono “soltanto” i feriti a cui badare, il cui totale aumenta ogni giorno visto che, come spiega a Open la vice capo-missione di Medici Senza Frontiere nella capitale libanese Aria Danika, «anche pulire la propria casa è diventato pericoloso». A complicare ulteriormente la situazione sono l’epidemia di Coronavirus, che nell’ultima settimana ha fatto registrare un nuovo aumento nei casi, e una nube tossica sprigionata dall’esplosione di nitrato di ammonio avvenuta nel porto della città. Greenpeace Una donna posa davanti alle macerie a BeirutLa pioggia arancione a ... Leggi su open.online

