Monza, tossicodipendenti e senzatetto al vecchio stadio Sada (Di sabato 15 agosto 2020) Monza, 15 agosto 2020 - Pusher, tossicodipendenti e senzatetto hanno trovato casa. Sloggiati dalla stazione e da piazza Cambiaghi hanno fatto della biglietteria dello stadio Sada e dell'ingresso ... Leggi su ilgiorno

padania65 : Ieri a Monza......entro in un bar, in centro, con mia moglie per un caffè..... tutti extracomunitari.....birra a fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Monza tossicodipendenti Comunità di recupero: indirizzi e numeri utili a Monza Monza Today Monza, tossicodipendenti e senzatetto al vecchio stadio Sada

Monza, 15 agosto 2020 - Pusher, tossicodipendenti e senzatetto hanno trovato casa. Sloggiati dalla stazione e da piazza Cambiaghi hanno fatto della biglietteria dello stadio Sada e dell’ingresso secon ...

Lecco. Controlli in centro, due denunciati e tre fogli di via del Questore

Il primo intervento in Piazza Garibaldi martedì 4 agosto per un litigio tra due persone, una delle quali in stato di ebbrezza LECCO – Nella mattinata di ieri, 4 agosto, un equipaggio della Polizia di ...

Monza, 15 agosto 2020 - Pusher, tossicodipendenti e senzatetto hanno trovato casa. Sloggiati dalla stazione e da piazza Cambiaghi hanno fatto della biglietteria dello stadio Sada e dell’ingresso secon ...Il primo intervento in Piazza Garibaldi martedì 4 agosto per un litigio tra due persone, una delle quali in stato di ebbrezza LECCO – Nella mattinata di ieri, 4 agosto, un equipaggio della Polizia di ...