Meghan Markle rompe il silenzio: "Attenzione mediatica tossica su me e Harry" (Di sabato 15 agosto 2020) Per Meghan Markle, la duchessa di Sussex che ormai da 10 mesi ha lasciato il Regno Unito ed e’ tornata in Usa, ”è bello essere a casa” e comunque è arrivato il momento di parlare di più: lo ha detto lei stessa, nella sua prima uscita pubblica da settimane, parlando a The 19th*, una redazione che si definisce apartitica e che ha organizzato The 19th* Represents Summit, una settimana di conversazioni virtuali con donne leader in politica e nella vita pubblica.In una delle prime conversazioni in programma, Meghan Markle doveva fare da intervistatrice e ha incontrato la co-fondatrice e Ceo dell’ong; ma proprio Emily Ramshaw a un certo punto le ha chiesto di parlare del proprio ritorno negli Stati Uniti in un momento così caldo, quello accompagnato dalle proteste per ... Leggi su huffingtonpost

vogue_italia : Adesso appartengono a Kate Middleton e Meghan Markle - BernyBeverelli : RT @HuffPostItalia: Meghan Markle rompe il silenzio: 'Attenzione mediatica tossica su me e Harry' - HuffPostItalia : Meghan Markle rompe il silenzio: 'Attenzione mediatica tossica su me e Harry' - zazoomblog : Meghan Markle in guerra con Kate Middleton il suocero Carlo si schiera - #Meghan #Markle #guerra #Middleton… - chiffonlunar : RT @vogue_italia: Adesso appartengono a Kate Middleton e Meghan Markle -