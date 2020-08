I videogiochi hanno una popolarità immensa, sono 3 miliardi i videogiocatori in tutto il mondo (Di sabato 15 agosto 2020) L'azienda DFC Intelligence, specializzata in ricerche di mercato dell'industria videoludica, ha pubblicato recentemente un rapporto che analizza la diffusione dei videogiochi e la quantità di giocatori in tutto il mondo.Secondo queste ricerche, alla metà del 2020, la popolazione di videogiocatori ha superato la bellezza di 3 miliardi di utenti, poco meno della metà degli abitanti del pianeta. Com'era lecito aspettarsi, gran parte di queste persone sono videogiocatori mobile: il mercato mobile risulta, fra tutti, quello dalla crescita più rapida e diffusa.Nello specifico, quasi la metà di questi 3 miliardi di utenti giocano esclusivamente con smartphones e gran parte di questa fetta proviene dal mercato asiatico. ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : I #videogiochi hanno una popolarità immensa, sono 3 miliardi i videogiocatori in tutto il mondo. - Tecno_Corriere : Nell’anno in cui i vari campionati di calcio hanno subito un brusco arresto a causa della pandemia di Coronavirus p… - pejoneresearch : Perché Apple e Google hanno rimosso Fortnite dall’app store - Asgard_Hydra : Perché Apple e Google hanno rimosso Fortnite dall’app store - KegOfGrog : @peppeuz @DarioDiPinto1 @Psygnosis_Gamer @ObakaNerd @Ashzara_Alexa @Game_pusher Hanno deciso di pagare cifre spropo… -

Ultime Notizie dalla rete : videogiochi hanno Dieci brani leggendari dei videogiochi Multiplayer.it Vi parliamo di dieci brani iconici del mondo dei videogiochi che hanno caratterizzato saghe o titoli indimenticabili.

Ci siamo trovati più volte in questa sede a parlare di musica e videogiochi. Lo abbiamo fatto raccontandovi la vita di compositori leggendari e avevamo addirittura dedicato una rubrica nel nostro pali ...

Nintendo Switch consigli per gli acquisti, promozioni e offerte giochi

Abbiamo partecipato all'Architecture Day 2020 di Intel, un'occasione per ascoltare direttamente dai principali ingegneri dell'azienda su cosa stanno lavorando e quali saranno le novità che arriveranno ...

Ci siamo trovati più volte in questa sede a parlare di musica e videogiochi. Lo abbiamo fatto raccontandovi la vita di compositori leggendari e avevamo addirittura dedicato una rubrica nel nostro pali ...Abbiamo partecipato all'Architecture Day 2020 di Intel, un'occasione per ascoltare direttamente dai principali ingegneri dell'azienda su cosa stanno lavorando e quali saranno le novità che arriveranno ...