Ferragosto di fuoco a Barcellona, Hamilton fa la pole: Ferrari ko sotto il sole della Catalogna (Di sabato 15 agosto 2020) Ferragosto di fuoco sul tracciato del Montmelò, con le Mercedes a farla nuovamente da padrone. Lewis Hamilton completa una due giorni di dominio sul tracciato della Catalogna chiudendo il pole position le qualifiche del Gp di Spagna. Il campione del mondo in carica blinda la prima posizione in griglia con il tempo di 1:15.584. Seconda posizione per Valtteri Bottas che precede la vera minaccia del weekend, Max Verstappen che spera come a Silverstone di poter sfruttare l’usura delle gomme Mercedes ad alte temperature per puntare alla vittoria. Male le Ferrari. Nonostante le buone sensazioni evidenziate per tutto il weekend, Charles Leclerc si piazza solo in 9ª posizione. Sebastian Vettel invece è il primo degli esclusi che non sono riusciti ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto fuoco Ferragosto alla prova del fuoco: ecco come e perché si festeggia il 15 agosto TargatoCn.it Tortu, 10.18 basta per battere Jacobs: "Un passo alla volta"

TORINO - Non è andata come nelle attese: la magica pista di La Chaux-de-Fonds, mecca dello sprint in terra di Svizzera (lo scorso anno teatro del giro record di Davide Re, cronometrato in 44.77), non ...

Venezia, grave incidente a Ca' Noghera: muore una donna

VENEZIA. Un incidente mortale nel giorno di Ferragosto. Alle 6.50, a Ca' Noghera, una donna ha perso la vita nell scontro tra un'automobile e un camioncino. Ci sono anche due feriti: un ragazzo e il m ...

