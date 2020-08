'E' caduto da 8 metri': drammatica caduta per un ciclista durante il Giro di Lombardia (Di sabato 15 agosto 2020) Come raccontato a Gazzetta.it dal d.s. della squadra del talento belga, Davide Bramati: 'Sono arrivato in auto e ho visto la bici di Remco a bordo strada. Lui non c'era… Mi sono ricordato subito che ... Leggi su newnotizie

_cristiano73 : @Nuanda771 @11_Animal_11 No è caduto in volo di 6 metri . Lo hanno fatto vedere - ssscammm : @friendlysvi taci che dieci minuti fa ho fatto due (2) metri correndo e sono caduto davanti a tipo venti persone - _daidaa_ : È caduto un fulmine a meno di venti metri da me e sto tremando per il botto che ha fatto - Rostocchio1 : @assurdistan La Sicilia e la Calabria si allontanano ogni anno di 3 centimetri. Tra cento anni sono 3 metri, il po… - autocostruttore : Un vigilante spinto nel vuoto da 5 nordafricani nell'ex hotel Quark di Milano occupato. Il giovane, caduto da un'al… -