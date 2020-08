Casertana, falchetti pronti per la nuova stagione: lunedì controlli e tamponi (Di sabato 15 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Inizia la nuova avventura della Casertana. A partire da lunedì 17 agosto i falchetti si ritroveranno in piccoli gruppi allo stadio ‘Comunale’ di Arienzo per sottoporsi a tamponi e controlli previsti dal protocollo in materia di Covid. Nei giorni a seguire per la squadra di mister Guidi inizieranno test e sedute di allenamento individuali. Il lavoro in programma sarà svolto a porte chiuse, nel rispetto delle disposizioni vigenti a tutela della salute pubblica. L'articolo Casertana, falchetti pronti per la nuova stagione: lunedì controlli e tamponi proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

NunzioMarrazzo : Casertana. Via libera dalla Covisoc: falchetti pronti per una nuova stagione ???????? #Calcio, #Casertana, #Covisoc,… -

Ultime Notizie dalla rete : Casertana falchetti Casertana, falchetti pronti per la nuova stagione: lunedì controlli e tamponi anteprima24.it