Bonus "furbetti", sindaco delibera e intasca 3mila euro (Di sabato 15 agosto 2020) Il sindaco di Viggiano, in provincia di Potenza, è riuscito a intascare molto più dei soli 600 euro del Bonus Inps richiesto dai deputati facendo scoppiare il caso in Parlamento. Il primo cittadino della Lega nel piccolo comune in Basilicata, è riuscito ad assegnarsi ben 3mila euro che aveva lui stesso disposto per i professionisti e le imprese del paese, messi in crisi dall'emergenza. Bonus "furbetti", sindaco delibera e intasca 3mila euro: il bando La vicenda ha inizio il 12 maggio con l'approvazione in giunta del provvedimento del sindaco leghista, Amedeo Cicala, fratello del presidente del consiglio regionale. Una misura ...

