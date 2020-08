Bonus ai deputati, il terzo è Rizzone: “perchè non si fanno i nomi dei notai che lo hanno preso?” (Di sabato 15 agosto 2020) Marco Rizzone, il deputato dei 5 stelle che ha percepito il Bonus partite iva, prova a difendersi e attacca i paradossi dei ‘moralizzatori’. Difendersi attaccando gli altri forse non è molto ‘onorevole’, ma neppure “la caccia ai piccioni” è giustificata da chi non è impossibilitato a ‘scagliare la prima pietra’ perchè limpido e trasparente. Il mondo della politica è pieno di ‘onorevoli’ solo per titolo istituzionale, ma certi ‘moralizzatori’, prima di mettere alla gogna gli altri, dovrebbero guardarsi bene dentro un grande specchio. Marco Rizzone è il terzo deputato ‘scoperto’, ad avere ottenuto il Bonus partite iva da 600 euro. Con un lungo post su Facebook ci ... Leggi su chenews

