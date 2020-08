15 agosto 1769, nasce Napoleone Bonaparte (Di sabato 15 agosto 2020) Il 15 agosto di 250 anni fa, a Ajaccio, nasceva Napoleone Bonaparte. Generale e politico, fonderà l’Impero francese. Morirà in esilio il 5 maggio 1821. Napoleone Bonaparte nasceva 250 anni fa. Era infatti il 15 agosto 1769 quando a Ajaccio, in Corsica, veniva alla luce uno dei più grandi protagonisti della storia contemporanea. La carriera militare Arruolatosi giovanissimo nell’esercito francese, Napoleone riparò in Corsica grazie a una licenza poco prima della rivoluzione che decapitò Luigi XVI. La carriera del giovane ufficiale mutò quando, nel 1795, Barras lo nominò inaspettatamente comandante della piazza di Parigi, con l’incarico di ... Leggi su newsmondo

GROSSETO – Sabato 15 agosto, assunzione della beata vergine Maria, Ferragosto, il sole sorge alle 6.21 e tramonta alle 20.16. Accadeva oggi: 423 – Flavio Onorio, primo imperatore romano d’Occidente, m ...

Il 15 agosto 1769 ad Ajaccio, in Corsica, nasceva Napoleone Bonaparte, personaggio storico tra i più discussi e sul cui conto la critica continua ad avere giudizi discordanti. Resta in ogni caso indub ...

Il 15 agosto 1769 ad Ajaccio, in Corsica, nasceva Napoleone Bonaparte, personaggio storico tra i più discussi e sul cui conto la critica continua ad avere giudizi discordanti. Resta in ogni caso indub ...