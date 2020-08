Viviana Parisi, la zia di Gioele: "Vado a cercarlo da sola" (Di venerdì 14 agosto 2020) Continuano senza soste le ricerche dl piccolo Gioele , il bambino di 4 anni scomparso il 3 agosto assieme alla mamma Viviana Parisi, il cui cadevere è stato succcessivamente ritrovato. Dopo che ieri ... Leggi su quotidiano

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - Adnkronos : Viviana Parisi, spunta telefonata a numero emergenza - Corriere : Viviana Parisi: in tre video gli ultimi minuti. «Gioele era con lei» - uandarin : RT @beatrix_bix: Il padre di Viviana Parisi: 'Era in cura e mi diceva non sono pazza'. L'avvilimento di doverlo dire. Sono depressa, non… - SkyTG24 : Morte Viviana Parisi, undicesimo giorno di ricerche del piccolo Gioele -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Parisi Morte Viviana Parisi, il legale: «Voleva andare alla Piramide della Luce». Su Facebook la sua ricostruzione Corriere della Sera Viviana Parisi, diffuso l’identikit dei testimoni e la telefonata al 112

La morte di Viviana Parisi lascia ancora molti dubbi e perplessità, soprattutto resta il dubbio su dove si trovi il figli o Gioele. Il Procuratore capo di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, ieri è tornat ...

Viviana Parisi, terminata l’autopsia sul corpo: i primi risultati

Giornata fondamentale per risolvere il giallo della morte di Viviana Parisi e, se possibile, riaccendere le speranze di trovare ancora vivo il piccolo Gioele di 4 anni. Si è tenuta oggi la tanto attes ...

La morte di Viviana Parisi lascia ancora molti dubbi e perplessità, soprattutto resta il dubbio su dove si trovi il figli o Gioele. Il Procuratore capo di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, ieri è tornat ...Giornata fondamentale per risolvere il giallo della morte di Viviana Parisi e, se possibile, riaccendere le speranze di trovare ancora vivo il piccolo Gioele di 4 anni. Si è tenuta oggi la tanto attes ...