Us Open maschile 2020, chi non giocherà? L’elenco di tutti i ritiri e i forfait (Di venerdì 14 agosto 2020) Gli Us Open 2020 vanno verso la conferma nonostante i molteplici dubbi legati alla sicurezza. I forfait però non mancheranno, da chi è ancora alle prese con qualche infortunio (per esempio Federer) a chi invece ha deciso di evitare ogni rischio e non volare negli Usa (per esempio Nadal). Nell’elenco dei ritiri spicca anche quello di Fabio Fognini, il quale sta recuperando dal lungo stop dovuto all’operazione alle caviglie. forfait anche di Monfils e Wawrinka con la situazione in costante aggiornamento. Ecco tutti i forfait (situazione in aggiornamento): 2 Nadal 4 Federer 9 Monfils 11 Fognini 17 Wawrinka 40 Kyrgios 49 Tsonga 58 Pouille 71 Herbert 103 Popyrin Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Open maschile Us Open maschile 2020, chi non giocherà? L'elenco di tutti i ritiri ei forfait Sportface.it Koolhof sugli US Open: "Se moriamo è colpa nostra? Dovrei leggere più deroghe"

Per partecipare alla tanto discussa 140ª edizione degli US Open, la USTA ha elaborato un documento che i giocatori dovranno firmare prima dell’inizio del torneo. Il documento in questione è finito nel ...

US OPEN E MASTERS 1000 DI CINCINNATI, NOVAK DJOKOVIC CI SARA’

L'attuale numero uno del mondo prenderà parte anche al Masters 1000 di Cincinnati in programma sempre a New York TENNIS – Nelle scorse settimane aveva cominciato ad allenarsi con le stesse palle che v ...

