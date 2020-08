Tikhanovskaya, Europa aiuti ad aprire dialogo con Minsk (Di venerdì 14 agosto 2020) ANSA, - MOSCA, 14 AGO - La candidata bielorussa alla presidenza Svetlana Tikhanovskaya ha proposto di istituire un Consiglio di coordinamento per garantire il passaggio di potere in Bielorussia. "Dati ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - MOSCA, 14 AGO - La candidata bielorussa alla presidenza Svetlana Tikhanovskaya ha proposto di istituire un Consiglio di coordinamento per garantire il passaggio di potere in Bielorussia. "Dat ...

Torture, operai in sciopero, donne in marcia: il coraggio dei bielorussi lasciati soli troppe volte | Le foto

Ragazzi terrorizzati spalle al muro e mani dietro la schiena. Gambe e toraci viola per gli ematomi dopo le percosse. T-shirt stracciate, occhi sbarrati. E poi le lacrime e gli abbracci all’uscita dall ...

