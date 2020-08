Shenzhen, il figlio di Johan Cruyff prende il posto di Donadoni in panchina (Di venerdì 14 agosto 2020) Jordi Cruyff prenderà il posto di Roberto Donadoni sulla panchina dello Shenzhen. Il figlio di Johan succede all’allenatore italiano, cui addio è arrivato dopo sole quattro partite in data 11 agosto per quanto concerne la Chinese Super League. Il club ha comunicato l’arrivo dell’ex centrocampista di United e Barcellona che dovrà osservare un periodo di quarantena: “L’allenatore Cruyff dovrebbe arrivare in Cina il 16 agosto e poi sara’ sottoposto al protocollo medico correlato al coronavirus”, si legge nel comunicato. Leggi su sportface

Il Circolo Prato 2010 piazza il colpo C’è l’accordo con il top player Bisi

Il Circolo Prato 2010 dopo le conferme del tecnico Michel Oyebode e del figlio John ha messo un altro tassello nella costruzione della squadra che parteciperà al campionato di serie A1. La società del ...

