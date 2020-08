Roma, morto il bambino di 7 anni ferito dal nonno con un colpo di pistola (Di venerdì 14 agosto 2020) morto il bambino ferito dal nonno con un colpo di pistola partito accidentalmente. L'incidente ieri a Roma. Il piccolo di 6 anni era considerato cerebralmente morto. La tragedia si è... Leggi su ilmessaggero

Corriere : Morto il bambino di 6 anni colpito alla testa da un colpo di pistola esploso in casa da... - StraNotizie : Roma, ufficialmente morto il bambino colpito alla testa dal nonno - fisco24_info : Roma: morto bimbo ferito dal nonno : Il colpo esploso accidentalmente dal 76enne - a42nno : RT @RaiNews: La tragedia a Roma - cronaca_news : Roma, ufficialmente morto il bambino colpito alla testa dal nonno -

Ultime Notizie dalla rete : Roma morto

È morto il bimbo di 7 anni che ieri mattina alle 10.30 è stato raggiunto da un colpo di pistola esploso dal nonno, un 76enne, in un appartamento di via Val Sillaro, in zona Fidene, a Roma. La salma de ...I medici hanno dichiarato la morte cerebrale per il bambino di sette anni ferito da un colpo di pistola sparato dal nonno. Il piccolo nelle scorse ore è stato sottoposto ad una delicata operazione, du ...