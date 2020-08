Prende a coltellate la mamma, poi tenta il suicidio: arrestata (Di venerdì 14 agosto 2020) Il gip del Tribunale di Brescia ha emesso un'ordinanza di carcerazione nei confronti della 54enne che, il 12 agosto a Pisogne, aveva accoltellato la mamma nel cuore nella notte, mentre dormiva in ... Leggi su bresciatoday

zazoomblog : Prende a coltellate la mamma poi tenta il suicidio: arrestata - #Prende #coltellate #mamma #tenta - _an0therw0rld : capitano ri: soldato addestrato, 2 metri di muscoli, built like a fucking wardrobe, si prende coltellate come hobby… -

Ultime Notizie dalla rete : Prende coltellate

BresciaToday

Il gip del Tribunale di Brescia ha emesso un’ordinanza di carcerazione nei confronti della 54enne che, il 12 agosto a Pisogne, aveva accoltellato la mamma nel cuore nella notte, mentre dormiva in came ...Giuseppe De Lorenzo Andrea Indini - Gio, 13/08/2020 - 15:29 "Getta il coltello a terra". Le intimazioni degli agenti cadono nel vuoto. Mohamed Zin non li sta ad ascoltare. Lì, nel retro coro del Duomo ...