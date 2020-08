Palermo, Caracciolo: “Vi dico la mia su Boscaglia. Spesso parlavamo dei rosa…” (Di venerdì 14 agosto 2020) Andrea Caracciolo, ex attaccante tra le altre di Palermo e Brescia, commenta l'arrivo sulla panchina siciliana di Roberto Boscaglia, suo tecnico in Lombardia nelle stagioni 2015/16 e 2017/18.LE DICHIARAZIONIcaption id="attachment 1006797" align="alignnone" width="594" Caracciolo Brocchi (getty images)/captionLe parole dell'attaccante classe 1981 rilasciate per La Repubblica sull'ex allenatore del Trapani: "Ho un’ottima opinione di Boscaglia come allenatore. In campo, è senz'altro uno dei tecnici più bravi che hoavuto. Le sue capacità e conoscenze tecniche e tattiche sono indiscutibili. Non c’è un solo aspetto del gioco che non conosca perfettamente e di cui non curi i dettagli. Sia la fase offensiva che quella difensiva, con lui vengono seguite ... Leggi su itasportpress

