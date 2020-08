MotoGp, Quartararo in difficoltà in Austria: “ci manca velocità, facciamo fatica al cospetto di Ducati e KTM” (Di venerdì 14 agosto 2020) Non proprio una giornata da ricordare per Fabio Quartararo in Austria, il pilota francese ha faticato sia nella prima che nella seconda sessione di prove libere, finendo in entrambi i casi fuori dalla top ten. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl Red Bull Ring è un circuito difficile per la Yamaha, il leader del mondiale lo sa bene e per questo ammette ai microfoni di Sky Sport come bisogna lavorare molto per poter lottare per il vertice della classifica: “è stata una mattina difficile, pensavo di fare meglio nel time-attack. Nelle FP2 abbiamo lavorato con gli ingegneri, penso che da domani potremo migliorare sperando che le FP3 siano asciutte. Mi manca un po’ di velocità, contro la Ducati facciamo fatica sotto questo aspetto. Mi ... Leggi su sportfair

