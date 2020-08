Mediaworld, offerte estive: ecco gli sconti per vari tipi di TV (Di venerdì 14 agosto 2020) Mediaworld: ecco le ultime offerte per le tv da parte della famosa catena di distribuzione. Nuovi sconti su vari tipi di televisori da parte di Mediaworld, la famosissima catena di distribuzione di prodotti elettronici ed elettrodomestici. Come riporta “Techeveryeye.it”, in questi giorni spiccano le proposte per TV QLED, 4K ed alle soundbar a marchio Samsung. … Leggi su 2anews

Dopo aver riportato le offerte per il Back To School di Unieuro, torniamo anche sul sito web di Mediaworld per parlare, come sempre, degli sconti di giornata proposti dalla catena di distribuzione ros ...

Xiaomi Mi Note 10 Lite a -30% su Mediaworld

Lo smartphone di Xiaomi nella configurazione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage oggi è proposto in sconto sullo store online della catena. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per Xiaomi Mi Note 10 L ...

