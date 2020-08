M5s: due sì a consultazione sui quesiti su Russeau (Di venerdì 14 agosto 2020) Sì alla modifica del mandato zero, quindi via libera alla ricandidatura di Virginia Raggi a sindaco di Roma e ok alle alleanze con i partiti tradizionali sui territori. Passano così entrambi i quesiti ... Leggi su tg.la7

mante : Domani la base M5S decide sulla regola dei due mandati sulla piattaforma digitale Rousseau. I risultati verranno pubblicati questa sera. - DeborahBergamin : Ieri dicevano che la regola dei due mandati non si tocca. Oggi, dopo aver dato vita al governo più numeroso dalla n… - fattoquotidiano : Alle otto di sera, a urne ancora aperte, deve intervenire Luigi Di Maio, ex capo politico del M5S, per mettere a ta… - ReverendoAdria1 : RT @MarcoRizzoPC: #DiMaio (neanche due anni fa) diceva: «la regola dei due mandati non si tocca, nè oggi nè mai». Diceva...perchè gli elett… - alessiodca7 : RT @MarcoRizzoPC: #DiMaio (neanche due anni fa) diceva: «la regola dei due mandati non si tocca, nè oggi nè mai». Diceva...perchè gli elett… -