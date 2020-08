Higuain Juventus, il padre svela il retroscena: “L’addio è una finzione” (Di venerdì 14 agosto 2020) Higuain Juventus – Gonzalo Higuain potrebbe rispettare il suo contratto e rimanere ancora con a casacca bianconera. A parlare del calciatore è proprio suo padre che, tramite i microfoni di Pianeta 947, ha spiegato la situazione del ragazzo. L’ex Napoli dovrebbe essere addirittura sostituito da Arkadiusz Milik o Duvan Zapata, infatti, nuovo tecnico Andrea Pirlo starebbe già studiando l’attacco senza il Pipita. Non è dello stesso avviso Jorge Higuain che ha fatto chiarezza sul futuro del figlio. Juventus: il padre di Higuain fa chiarezza È quasi impossibile che Gonzalo possa tornare a giocare per il River Plate. Non terminerà il suo contratto per unirsi liberamente a qualsiasi altra ... Leggi su juvedipendenza

